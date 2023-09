Marc ALBERT

Leader de terrain reconnu, mes compétences en management m’ont amené à évoluer rapidement lors de mes différentes expériences professionnelles et m’ont permis de développer des perspectives originales.

Professionnel des travaux en hauteur depuis 1997 je me suis spécialisé dans la commercialisation, la conception et la réalisation d’ouvrages d’échafaudages complexes au service des entreprises du bâtiment. Désireux de maitriser les spécificités des besoins de ma clientèle j’ai progressivement orienté ma démarche vers les sociétés de traitement des enveloppes du bâtiment, façades et menuiseries.

Ayant créé puis dirigé une entreprise de 14 salariés, dans l'exploitation d'un parc d'échafaudage conséquent, je suis apte à relever, développer et rentabiliser les opérations qui me sont confiées dans le respect des normes d'environnement et de sécurité/santé les plus récentes.



Mes compétences :

Planification

Lecture de plan

Microsoft Office

Modélisation 3D

Etudes de marchés publiques et privés

Etudes techniques et financière

Gestion de la production

Gestion technique et financière

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

PAO

Dessin 3D