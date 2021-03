Fils d'agriculteur, passionné par le monde agricole et les nouvelles technologies, c'est tout naturellement que j'ai effectué ma formation et mes premières expériences professionnelles dans ce secteur.

Lors de mes temps libres, j'aime aider sur l'exploitation familiale ou sur l'exploitation d'amis.



Je dispose d'une bonne capacité d'adaptation et d'une aisance pour le travail en groupe. Je suis dynamique et entreprenant. J'aime le terrain et relever les challenges.