Marc-Antoine FRALO

Patrim One assurances est une société de courtage d’assurance indépendante sur le marché français, entièrement dédiée à la clientèle privée française ou étrangère.



Spécialiste de la protection des personnes et de leurs biens de qualité, Patrim One recherche, met en place et gère pour vous et votre famille les contrats d’assurance les mieux adaptés. Son positionnement vous assure de bénéficier des meilleures conditions de garanties et de prix.



Patrim One répond également aux attentes des Banques Privées, gestionnaires de fortune, Family Offices et plus généralement de tous les acteurs du marché de la clientèle privée. Son objectif est d’accompagner l’offre de ces derniers par une gestion personnalisée des risques.



Sa présence et son réseau international lui permettent également de répondre aux besoins mondiaux de ses clients.



Mes spécialisations :

- Complémentaire santé

- Prévoyance (Arrêt de travail, Invalidité, Décès)

- Retraite complémentaire (Madelin, PERP)

- Assurance Homme Clé

- Assurance de prêt



Profils clients:

- les Travailleurs Non Salariés (Cadre fiscal Madelin) dirigeants ou professions libérales,

- les salariés d’entreprise (Article 83 et 39 du CGI),

- les expatriés et Impatriés,

- les Mandataires Sociaux



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Indépendant

Protection sociale

Dirigeant

Banque

Assurances

Immobilier

Santé

Courtage