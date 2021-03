Marc Antoine HARMEAU

Réalisateur producteur pour les secteurs de la beauté, de la mode et de lensemble des marques voulant communiquer avec ces codes de communications



Clients : COTY prestige Calvin Klein Marc Jacobs Lancaster Chloé Peugeot Showa Jus dOrange Paris Figaro Magazine Vogue Homme ZINKM6 interaction NRJ Music Mercedes Syndicat des médecins...



Mes compétences :

producteur et réalisateur

Digital artiste, matte painter

Vidéo captation et montage

Photographie studio et reportage

Post production photo et vidéo



Davinci Resolve, Premiere pro, Finul cut pro X, After effect, Motion, Cinéma 4D (bonne notion sauf organique) Photoshop CC, Lightroom CC...