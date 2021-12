Marc DIDELOT

Pour une performance robuste et durable de votre entreprise, de votre Business Unit, de votre Département, faites appel à un manager de transition expert en performance industrielle au niveau international.

De formation Ingénieur Arts-et-Métiers complétée par une certification HEC « Diriger un centre de profit », et avec une expérience industrielle de plus de 20 ans du grand groupe à la start-up, en passant par la PMI, j’ai pu apprendre et confronter toutes les meilleures pratiques industrielles au niveau mondial.

J’ai démarré des lignes de production auprès des plus grands constructeurs automobiles : AUDI et VW, JAGUAR LAND ROVER, PSA PEUGEOT CITROEN, RENAULT, FORD, NISSAN et TOYOTA. Ainsi, je parle couramment l’Allemand (4 ans en Allemagne), l’anglais et l’italien.

J’ai participé à la création du PSA EXCELLENCE SYSTEM qui est une synthèse des meilleures pratiques entre les usines historiquement Peugeot et Citroën, et la joint-venture avec TOYOTA en république Tchèque.

J’ai aussi déployé l’ALSTOM PRODUCTION SYSTEM dans des usines du secteur ferroviaire. J’ai appris à auditer des usines afin de mesurer leur maturité industrielle ce qui donne une prédiction fiable et quantifiable sur leurs résultats opérationnels.

Aujourd’hui, beaucoup d’entrepreneurs se posent la question : comment mon entreprise industrielle, manufacturière peut-elle être encore rentable face à la concurrence internationale ? Dois-je délocaliser ma production ?

En apportant mon savoir-faire, les meilleures méthodes d’aujourd’hui, simples, ne nécessitant pas d’investissements conséquents, je pense sincèrement qu’on peut tout à fait rester compétitif en Europe de l’ouest avec une rentabilité équivalente, voire meilleure, si on regarde suivant un angle Qualité !



J’interviens depuis 2013 dans les fonctions suivantes :

- Directeur Technique

- Directeur Manufacturing

- Directeur Qualité

- Organisateur Industriel

- Coach de manager dans le Manufacturing

- Déploiement de démarches d’amélioration continue

Mes domaines d’expertise métier sont les :

- Systèmes de production :

o Toyota production system (TPS)

o PSA Excellence system (PES)

o Alliance Renault Nissan Production Way (APW)

o Alstom Production system (APSYS)

- Process industriels

o Peinture (10 ans d’expérience)

o Robotique

o Engineering

o Tôlerie

o Montage

o Géométrie

o Achats / Supply Chain

Et dans les secteurs d’expertise :

- Automobile

- Ferroviaire

- High Tech optoélectronique



Mes compétences :

Conception

Lean Manufacturing

Production

Formation

Management

Peinture industrielle