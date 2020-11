Marc Dumas, concepteur lumière, a créé son agence dumaslumiere en 1996. Il est installé à Paris. Il est vice-Président de l'ACE ( Il a été président de 2014 à 2015). Son activité initiale de cameraman - directeur de la photo dans le cinéma durant une vingtaine d’années lui a permis de découvrir et expérimenter la lumière.



Il travaille régulièrement en partenariat avec architectes, designers, paysagistes, scénographes et muséographes sur des mises en lumières d’espaces urbains, architecturaux intérieurs et extérieurs, d’exposition ou de musées. Il assure la définition du projet et sa mise en oeuvre jusqu'aux réglages en partenariat avec les installateurs.



Ses domaines d’activité, volontairement, ne sont pas limités:



Bund 9 Shanghai Eclairage architectural

Gare de Clichy Montfermeil - Grand Paris

AMO La Poste - poste Immo

Eclairage des magasins « Printemps » de Lyon et Vélizy 2.

Eclairage tertiaire CCI Chambre de Commerce Internationale de Paris

Sites classés (Le Jardin Anglais du Château de Chantilly - Les Granges à Blé de Port-Royal des Champs)

Illuminations de monuments (Le Crédit Lyonnais – Champs Elysées Paris)

Aménagements urbains (Parc du centre – St Quentin en Yveline ) Quartier Bel Air à Montreuil

Schéma Directeur Lumière à Montataire (Oise)

Résidences d'habitat social: "les Groux" à Fresnes et PRUS à Louviers (Eure)

Sites balnéaire (Fort-Mahon, La Baule)

Eclairage d’architecture d’intérieur (Résidence touristique « Le Tikal » - Pierre & Vacances)

Muséum d’Histoire Naturelle à Lyon / Musée de l’Homme à Paris)

Expositions pérennes (Musée du cheval du « Haras du Pin » ) / Musée d’art précolombien à Quito (Equateur)

Illuminations éphémères festives pour Paris Illumine Paris

Fête des lumières de Lyon 2009 - Eglise St Nizier : « Respirations»

Biennale d’architecture de Bordeaux 2008



Il est également sollicité pour de la formation ( Ecole d'architecture ENSA Nantes / Ecole Camondo. Ecole Bleue. Paris)



Localisation :Paris - France



