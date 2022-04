Marc Emmanuel MBOGBA BILONG

8 années d'expériences révolus dont 3 comme consultant et 3 comme responsable QHSE



j'ai participé à plusieurs démarches qui ont abouti:

- 3 certifications ISO 9001

- 3 certifications ISO 14001

- 1 certification ISO 22000 .



Aujourd'hui, Titulaire d'un NEBOSH & Auditeur certifié I.R.C.A pour ISO 9001/2008 et ISO 14001/2004 , je suis à la recherche de nouveaux challenges qui vont me permettre de démontrer mes capacités d’analyse, d'animation et d’audit des systèmes de management QHSE



Je me tiens à leur entière disposition pour une rencontre qui me permettra de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Audit interne qualité

Environnement

Informatique

Management

Qualité

Statistiques

Systèmes de management

Gestion de projet

Imprimerie