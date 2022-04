Marc ENTZMINGER

Mon parcours de 20 ans dans l’industrie automobile sur plusieurs métiers , aussi bien sur des fonctions opérationnelles que managériales , m’ont permis d’acquérir de multiples et solides compétences.



J’ai eu l’occasion de travailler en amont (développement) et sur le terrain (production) , au contact des fournisseurs et des clients , de développer des compétences aussi bien techniques , méthodologiques que managériales dans un environnement international et multiculturel.



Mon objectif est de poursuivre ma carrière sur une fonction managériale , je suis attiré par les challenges et le travail en équipe. Je souhaite utiliser mes différentes compétences techniques et méthodologiques si possible dans un contexte multiculturel.



Mes compétences :

Qualité

Développement

Lean

Technique