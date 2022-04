Directeur Général réseau Nüwa, l'Intelligence après sinistre.

Réseau d'entreprises spécialisées en intervention après sinistre:

- assèchement technique et décontamination après incendies et dégâts des eaux

- recherche de fuites sans destruction, inspections vidéos, drones, scan de structures...

- remise en état bâtiment tous corps d'états

Présents en Alsace, Lorraine, Franche Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île de France-nord, notre objectif est de nous étendre sur l'ensemble du territoire national.

Pour en savoir plus, rendez vous sur