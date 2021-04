Marc ERLICH

En poste chez 3CSE, cabinet d'expertise aux côtés des représentants du personnel.



3 E Conseil :

-Expertise Santé, agréé par le Ministère du travail dans les domaines de la santé et la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production.

- Organisme de formation agréé depuis 2008 : Santé et Sécurité au travail, référent harcèlement.





3 CSE Conseil : Expertise comptable.



Nous conduisons l'ensemble des missions d'expertises légales :

Situation économique et financière,

Politique Sociale,

Conditions de Travail et Emploi,

Egalité professionnelle,

Droit d'alerte économique,

Orientations Stratégiques et leurs conséquences,

Risques graves pour la santé et la sécurité,

Projets de licenciements,

Projets importants (dont introduction de nouvelles technologies),

Examen du rapport annuel du calcul de la participation.



Formations économiques et sociales des membres du CSE (organisme de formation agréé).





Cabinet expert comptable pour les CSE à Paris.



Nous réalisons également des expertises libres à la demande des organisations syndicales et des Instances Représentatives du Personnel.



Au sein de cette structure à taille humaine, j'exerce mon rôle de Responsable SI, mais ce poste me permet d'être polyvalent et de m'épanouir dans des taches variées.

Mes compétences :

Référencement Internet (SEO -SEA - Linking)

Cocon sémantique - Topical Mesh

Content Marketing

Windows server

Lotus notes

Téléphonie ip

Rédaction de rapports

Support technique

ITIL

Support

Infrastructure