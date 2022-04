Marc ESPINOSA

Formateur d'adultes depuis 2007.



Domaines d'intervention :



- Informatique (Gestion de poste informatique, Maintenance, Diagnostic ...)

- Bureautique (Traitement de texte, Tableur, Messagerie, Base de données ...)

- Multimédia (Création de site, Infographie, Vidéo ...)



Compétences métier :



- Construire le déroulement d'une action de formation, à partir de la demande ou du référentiel.

- Préparer le scénario pédagogique détaillé d'une animation et les ressources nécessaires.

- Animer une séance de formation collective ou individuelle.

- Evaluer les acquis des apprenants.

- Remédier aux difficultés individuelles constituant des freins à l'apprentissage.

- Evaluer l'action de formation et en réaliser le bilan.

- Assurer la logistique de formation.

- Participer à la veille pédagogique, technique et environnementale de la formation professionnelle.

- Analyser ses pratiques professionnelles.

- Accompagner les apprenants dans leur projet et leurs démarches d'insertion professionnelle.

- Accompagner la construction et la mise en oeuvre des parcours.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop / Illustrator / Indesign

Adobe Première pro / After Effects

Libre Office / Open Office

Windows XP / Vista / 7 / 8

Enseignement

Bureautique

Pédagogie

Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013

Wordpress / Joomla / Prestashop

Ingénierie de formation

HTML 5 / CSS 3

Microsoft Visio / Project

Maintenance informatique / Diagnostic de pannes