Marc FALLET

Votre corps est semblable à un "temple" à la valeur inestimable... dont, comme la plupart d'entre nous, vous oubliez trop souvent la préciosité. Chaque jour, il subit toutes sortes d'agressions à travers votre environnement, votre mode de vie, vos difficultés relationnelles et psychiques, agressions qui finissent par altérer gravement ce précieux patrimoine, le menaçant en permanence de troubles plus sérieux.



Pour vous aider à

- retrouver et maintenir l'équilibre et l'harmonie de votre corps,

- ressentir bien être, détente physique et psychique,

- regagner en vitalité et en tonicité



les différentes techniques de massages bien-être que je propose peuvent être de remarquables alliées.

Qu'ils soient dynamiques comme le shiatsu, le thaï, le massage Amma avec pressions des doigts, mains et coudes dans un enchainement rythmé ou plus "enveloppants et doux" avec des effleurages à l'huile, chaque massage apporte dans l'instant bien être et détente, et à plus longs termes, un rééquilibrage général.



----------------------------------------------------

MASSAGES DYNAMISANTS (réalisés vêtements conservés)

----------------------------------------------------



. SHIATSU

En japonais "shiatsu" signifie "pression des doigts", de shi (doigts, extrémités) et atsu (pression), cette technique harmonise les énergies yin et yang, stimule l’équilibre entre le mental, le physique et l’émotionnel. Elle consiste en un enchaînement de pressions rythmées le long des méridiens au travers desquels circule l'énergie qui relie entre eux tous les organes et toutes les fonctions du corps.



. THAI

"Nuad bo rarn" surnommé le yoga à deux, consiste en un enchainement de pressions sur des points spécifiques, des compressions circulatoires, des mobilisations articulaires, des étirements, des stimulations réflexes... avec pour résultat l'assouplissement du corps.



. AMMA assis (le bien être au travail!)

Technique d’origine japonaise qui se pratique au bureau. 10 à 20 mn suffisent pour ce massages pratiqué sur chaise ergonomique, le receveur restant habillé. Apporte une détente profonde en éliminant efficacement le stress et les tensions musculaires.



PROUVE SCIENTIFIQUEMENT!

"Tiffany Field, psychologue, dirige le ‘Touch Research Institute à la Faculté de médecine de l’Université de Miami. Elle pilote les recherches sur les bienfaits du toucher. Elle a prouvé les bienfaits du massage en entreprise : elle a réalisé une étude pendant 3 mois sur une population de 1200 personnes qui travaillaient dans une même entreprise qu’elle a divisé en deux groupes : les 600 personnes massées pendant un quart d’heure chaque semaine calculent deux fois plus vite en faisant deux fois moins d’erreurs que leurs 600 collègues qui se sont simplement détendus pendant les mêmes quinze minutes...

Explication avancée par Tiffany Field : "en cas de stress, le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent, le sang circule mal, provoquant tensions des lombaires, de la nuque et des trapèzes, la lymphe circule moins bien, affaiblissant le système immunitaire. Le massage a l’effet exactement inverse ! Après un massage, les personnes retrouvent tout leur potentiel de vigilance et de concentration".





------------------------------------------------

MASSAGES A L’HUILE

------------------------------------------------

AYURVEDIQUE - BALINAIS - CALIFORNIEN - LOMI LOMI NUI - PIERRES CHAUDES - AUX PLANTES



. AYURVEDIQUE

D'origine hindoue les massages ayurvédiques pratiqués régulièrement, renforcent la résistance, augmentent la vitalité et apaisent l'esprit. Ils purifient le corps, rétablissent la circulation des énergies, éliminent les blocages, tensions et fatigues.





. CALIFORNIEN

D'origine américaine, né dans les années 70, le massage californien est un mélange des différentes techniques de massages traditionnels du monde. Il est le support au bien-être physique, nerveux, émotionnel et mental, car il est doux et relaxant.





----------------------------------------

NOUVEAU : Massage Drai



