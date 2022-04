Marc FASULO

Depuis plusieurs années acteur du secteur informatique, j'ai suivi l’évolution des produits Microsoft.

Apres un court passage chez Airbus, mon secteur d'activité reste centré sur le poste de travail et l'environnement MS.

SCCM, powershell,windows 7 et 8, les derniers outils et OS permettent de satisfaire de nombreux besoins dans des secteurs très variés.



Mes compétences :

Windows 8

Windows Seven

MDT

Powershell

SCCM

Active Directory

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft System Center Configuration Manager

VBScript

SQL

Microsoft Windows Preinstallation Environment

Microsoft Windows 7

HTA

AD