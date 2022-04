Marc FEKROUN

Bonjour,



En préambule,je trouve qu'il n'est jamais simple de se présenter, aussi vais je essayer d'être succint et objectif.

J'aime me sentir libre, et je sais que cela a un prix. Je fonctionne à l'instinct,et à l'envie.

Après avoir voyager quelques temps, fais des petits boulots, je suis parti sur Paris travailler dans l'immobilier. Pour finir je concevais, réalisais et vendais des lofts.

Malgré cela, cette vie ne me convenait plus et j'ai décidé de m'installer dans le sud, en bord de mer; pour une vie familiale plus saine.

Changement de vie, changement d'envie.

Pour mieux m'occuper de ma famille, j'ai choisi un travail en horaire décalé.

J'ai rejoint BIGARD DISTRIBUTION, au seing du service volaille.

Mon travail consiste à prospecter la clientèle,acheter, vendre, préparer et faire livrer la marchandise à nos clients.

J'aime ce travaille, car il me permet de cotoyer le monde "ouvrier", vecteur de vrais valeurs humaines.

Cela ressource mon esprit, et me libère de toute contingence envers ma passion qu'est la photographie et ma famille.



Mes compétences :

Banque

Broker

Négoce

Photo

Repérage