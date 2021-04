Marc FERNANDEZ

PROGICIEL DE GESTION INTEGREE - ODOO ERP - OUVERT (OPEN SOURCE)



Natys est devenue Nexsens : www.nexsens.fr

Nexsens est une société de services numériques, intégrateur de l'ERP Odoo depuis 6 ans.

Nexsens est partenaire de la société Odoo et compte une trentaine de références de déploiements réussis.



POSITIONNEMENT DE NEXSENS

Les PME font évoluer leur positionnement et leurs offres de prestations ou de produits, et sont engagées dans des démarches de dématérialisation ; nous adaptons les fonctionnalités de Odoo à leurs processus en constante évolution.



SPECIFICITE : "RENOVATION" DES PROCESSUS & VISION ANALYTIQUE

Nous visitons ou "revisitons" avec nos clients, leurs processus de gestion d'activités.

Nous mettons en place avec eux, les tableaux de bord de prévision et de contrôle budgétaires via différents types de comptes analytiques.

Nous développons des modules spécifiques pour leur permettre d'intégrer rapidement des fichiers fournisseurs ou mieux encadrer leur facturation par avancement, etc.

Nous formons leurs équipes et leur partenaires comptables.



EQUIPE DE SALARIES EN CDI

Nous disposons d'une équipe de développeurs et chef de projet pluridisciplinaire et salariée en CDI.

Pas de précarité au sein de Nexsens, l'agrégation et la permanence des savoir-faire est le premier facteur de réussite d'une société de services.



INTERVENTIONS

Nous intervenons essentiellement en Occitanie et Nouvelle Aquitaine auprès de PME ou ETI dans différents contextes :

- déploiement dERP Odoo Open source en ligne - progiciel de gestion intégrée,

- implémentation de Modules fonctionnels spécifiques au sein de Odoo

- Développements pour répondre à des besoins spécifiques de couverture fonctionnelle

- Interfaçage avec des applications externes via API ou ESB. (Connexion avec des sites de vente en ligne, transporteurs, etc.)



SECTEURS

Nous accompagnons nos clients des secteurs bâtiments, services, négoces, industries et évidemment du E-Commerce.

Nous avons développé des modules fonctionnels de gestion spécifiques, pour les gestionnaires de chantiers dans le secteur du bâtiment notamment ou encore des utilisateurs du Module Lyra Collect par exemple, etc.



* "Open Source" : la désignation open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels dont la licence respecte les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés.



SOLUTION : ODOO-V12-13-14

Nous sommes intégrateur de la solution ERP Open Sources Odoo-V12-V13-V14 version communautaire ou entreprise.

Nous sommes partenaires de l'éditeur Odoo.

Nous disposons d'une équipe salariée, compétente.

Nous maintenons les versions précédentes.



PRESTATIONS

Nous intervenons à différents niveaux :

- Inventaire et stabilisation des besoins et des objectifs (Conseil & Accompagnement

- Gestion des données (migration, retraitement, intégration)

- Paramétrage des fonctionnalités natives de Odoo

- Développements spécifiques

- Interfaçage

- Hébergement

- Formation



FORMAT & QUALITE

Nous sommes dimensionnés pour piloter des projets de 10 à 100 jours/homme.

Nous sommes Datadock et bientôt Qualiopi.



N'hésitez pas à nous consulter !



www.nexsens.fr

bienvenue@nexsens.fr