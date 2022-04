Marc FERNANDEZ

Gérer la comptabilité d’un groupe de société

Mise en place et analyse du contrôle de gestion

Gestion et Amélioration des systèmes d’informations



2005-2007

Responsable comptable et financier (2ans)

Groupe IP TELECOMS – Réparation et négoce de produits téléphoniques

Chiffres d’affaires consolidé : 37 Millions d’euros - Effectifs : 220 salariés



Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier

- Gestion de la comptabilité de 8 sociétés (dont 2 à l’international)

- Suivi de la trésorerie et mise en place d’une trésorerie centralisée

- Fiscalité (TVA, Taxe professionnel,...)

- Clôture des comptes annuels

- Amélioration des délais de reporting mensuels à J+8 – analyse des résultats

- Mise en oeuvre du contrôle de gestion

- Amélioration du système d’information

- Encadrement de 8 personnes au sein de 2 services comptabilité clients et fournisseurs : organisation, procédure, pilotage des indicateurs de performance.



2000-2005 :

Contrôleur de gestion (4 ans)

Groupe ARCELOR PUM Processing –Métallurgie

Chiffres d’affaires consolidé : 3 Milliards d’euros – Effectifs : 7 000 salariés



Contrôleur de gestion SAP comptabilité/gestion

- Mise en place de SAP FI/CO dans les sociétés européennes du groupe : analyse des besoins, flux comptables, paramétrage de SAP et formation des utilisateurs

- Chef de projet du module de trésorerie de SAP (TR)

- Développement d’une interface entre SAP et CARAT

- Conseil en comptabilité, fiscalité et assistance technique sur les différents flux entre le module commercial (SD/MM) et la GPAO.



Contrôleur de gestion

- Responsable d’un portefeuille de filiales internationales : reporting, consolidation aux normes internationales, analyse des résultats et contrôle budgétaire

- Audit interne (comptable, financier et fiscal)

- Responsable de la mise en place du logiciel de reporting et de consolidation Safran (CARAT) au sein du groupe (70 filiales).

- Constitution du dossier juridique d’une fusion de 3 sociétés ; tenue des dossiers juridiques des sociétés du groupe.





1998-2000 :

Responsable comptable (2ans)

Groupe PRIDE-FORASOL (Forage pétrolier) filiale en Algérie

- Comptabilité multidevise, clôture mensuelle, reporting (encadrement de 3 personnes)

- Contrôle budgétaire : établissement des budgets, analyse et justifications des écarts

- Gestion de trésorerie





1996-1998

Coopérant du Service National en Entreprise

Groupe PRIDE –FORASOL (Forage pétrolier) au Venezuela (18 mois)



- Responsable du service du personnel (encadrement de 5 personnes)

- Auditeur interne : suivi des procédures, reporting financier, organisation du service.



1994-1996

Collaborateur comptable dans le cabinet d’expertise FECO à Paris (apprentissage)



- Tenue de la comptabilité de PME (déclarations fiscales et sociales)

- Mission d’audit.



1992-1994

Comptable OPCVM à la Caisse Nationale du Crédit Agricole (apprentissage)



- Comptabilisation des différentes opérations boursières (actions, obligations,…)

- Détermination de la valeur liquidative, élaboration des dossiers de clôtures.



FORMATION

Sept. 02 DECF par correspondance au CNAM (INTEC)

Sept. 94 D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations, option Finance-Comptabilité, à Paris



Informatique : ERP : NAVISON, SAP et JD' Edwards,

CARAT (logiciel de reporting et consolidation), GPAO, environnement Windows



Langues : Espagnol : bilingue.

Anglais : courant.



Mes compétences :

SAP

NAVISION

Industrie

Contrôleur financier

Contrôleur de gestion