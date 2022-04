Marc FERNSNER

Ferrailles - M��taux - Aciers Sp������ciaux - N������goce International



Fournisseurs:

Forts d'une solide exp������rience dans le domaine du recyclage des ferrailles, m������taux et aciers sp������ciaux nous saurons vous proposer des solutions innovantes afin de trouver les d������bouch������s p������rennes pour vos mati������res



Clients:

Notre vaste panel de mati������res, notre s������rieux et nos comp������tences nous permettront de vous proposer les produits dont vous avez besoins afin d'������laborer les aciers et fontes du futur.



Une entreprise du Groupe RHM - DE 45748 M������lheim an der Ruhr



Mes compétences :

Direction des ventes

Contrôle de gestion

Direction commerciale

Réglementation et organisation du transport

Comptabilité

Gestion du personnel

Développement durable

Négociation achats