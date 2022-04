Marc FERRERO est né en 1963 .

Créateur du STORYTELLING ART , il commence à dessiner influencé par les Comics .

Les séries TV et les films des années 70 le passionne et le forme au principe de découpage d’une histoire.

Malgré le fait qu’il soit autodidacte, le cheminement de sa formation est très classique : un long apprentissage du dessin (mine de plomb, fusain, noir et blanc, gouache puis acrylique et Huile) .

Il arrête ses études à 16 ans afin de se consacrer à divers projets de vie qui lui permettent de beaucoup voyager et donc de développer son sens de l’imagination en vues de créer des histoires et de faire vivre ses propres personnages.

A 26 ans, le début d’un scénario en tête, il se fixe à BRUXELLES afin de présenter ses premières planches aux différents éditeurs de BD. Entre temps, il gagne le prix Olivier STRELLI pour son story board « L’art dans la ville ». C’est à Paris qu’il expérimente les grands formats et décide de quitter l’univers de la BD pour celui de l’Art contemporain, il réalise une exposition en 1992 ou il présente pour la première fois son projet « Il était une fois la COMITIVE », une aventure romanesque qui se déroule entre New York et Monaco et met en scène sur toiles ses trois personnages principaux, Lisa L’Aventura et son univers Glamour , Duke dandy anglais fan de Jazz et Cello professionnel de Polo et danseur de tango .

Il vend ses premières œuvres.

Il participe à son premier salon d’art contemporain à New York en 1999 et ouvre dès son retour en France son propre atelier galerie à EZE puis également à Saint Paul de Vence .

A ce jour 5000 œuvres sont en collections privées dans le monde dont plus de 1500 aux USA il entretient des contacts très étroits avec le monde du cinéma.

www.marcferrero.fr



Exposition personnelles :



2004 Première exposition personnelle à Florence ou la totalité de l’exposition (75 toiles) est achetée par un seul et même collectionneur

2005 NEW YORK

2006 LONDRES

2007MILAN,

2008 ROME,

2009 PARIS

2010 KYOTO