Marc FESSARD

CHARGE D'AFFAIRES :



- Management d'une équipe technique (planification, organisation)

- Gestion d'un portefeuille client (devis, prospection, gestion/relation)

- Planification et gestion de mission longue durée grand compte (ERDF, TOTAL, Bailleurs sociaux)



FORMATEUR AMIANTE SOUS-SECTION 3

-réalisation de formation amiante en sous-section 3



DIAGNOSTIQUEUR

- Réalisation des diagnostics immobilier amiante, plomb, termites, DPE, gaz, électricité, loi carrez

- Réalisation de gros projet amiante plomb et termite avant travaux et avant démolition (immeubles résidentiels, tertiaires et industriels)



Mes compétences :

Diagnostic technique

Chargé d'affaires