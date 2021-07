Mohamed BENALI

MB-NUMEROBIS est à votre disposition dans le cadre des diagnostics obligatoires à la vente ou à la location de votre bien immobilier. Intervention dans les plus brefs délais, nous couvrons les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège avec des tarifs avantageux. Notre expérience du métier, notre réactivité et le sérieux de nos expertises accompagneront vos transactions et locations immobilières. Nous sommes certifiés et équipés des outils techniques nécessaires à la réalisation des expertises de vos biens.

Pour plus d'informations nous vous invitons à visité notre site internet http://www.mb-numerobis.com











Mes compétences :

Diagnostics Technique Immobilier

Amiante, Termites, Gaz, Électricité, Dpe....ect