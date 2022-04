Marc FIORI

Parce que désormais le monde change vite et que par essence l'Homme a peur du changement, il est nécessaire de reconnecter l'Homme et l'Entreprise, afin de générer du mouvement, de l'engagement en donnant du Sens aux finalités de chacune des parties prenantes.

Je veux faire en sorte que votre Potentiel vous mette en Action afin d'obtenir des Résultats qui feront naitre des nouvelles Croyances qui à leur tour développeront votre Potentiel... et ainsi la roue tourne et le monde avance...



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement du changement

Coaching

Management

Formation

PNL Maitre Praticien

Design thinking