Marc FIXARIS

Gestion centralisée des co-produits (non acier généré par les différentes installations)générés dans le groupe ArcelorMittal pour toutes ses activités

Fonction mondiale en rapport direct avec les responsables "régionaux" et contacts dans les usines du groupe

Rapport auprès de la direction générale groupe concernant la partie technique des projets co-produits

Choix stratégiques de développement/investissement

Choix/Comparaison des technologies de traitement

Conseil technique et financier sur des projets de valorisation de co-produit dans les usines sidérurgiques du groupe

Gestion de projets de revalorisation de co-produits

Développement de la commercialisation des co-produits: recherche de nouveaux débouchés et nouvelles applications en lien avec d'autres industries, développement de marché

Recherche et développement sur de nouvelles voies de valorisation

Personne de contact pour les relations avec le Ministère de l'environnement en France (sujets laitiers d'aciérie)

Conseil des sites en matière de protection de l'environnement et technologies de récupération, pré-traitement des co-produits avant ré-utilisation interne ou externe



Mes compétences :

Construction

Energie

Environnement

Production

Recyclage

Sidérurgie

STOCK'

Valorisation