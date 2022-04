Marc FORGEOUX

Le poste que j'occupe actuellement est un poste de management d'une équipe très compétente de collaborateurs en charge du support applicatif niveau 2 et de l'exploitation des produits et services diffusés par le GIE SESAM-Vitale et des services d'infrastructures associés (www.sesam-vitale.fr).



Après 6 ans passés en tant que concepteur, développeur de logiciel, j'ai voulu orienté ma carrière vers l'encadrement tout en gardant l'aspect technique. Le poste ouvert par le GIE SESAM-Vitale en 1998 correspondait tout à fait à cette attente.



J'ai suivi au sein de mon entreprise diverses formations :

- Management

- Communication

- Gestion de crise

- ITIL Foundation (V2 et V3),

- ITIL Practionner Support and Restore (V2 IPSR),

- ITIL Operational Support & Analysis (V3).



Mes compétences :

Itil v3 OSA

Itil v3 RCV