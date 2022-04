Marc FOURRIER

Après une première partie de carrière dans le secteur de la communication je me suis tourné vers l'immobilier de transactions, essentiellement en agences et en tant que mandataire indépendant (ERA, Accorimmo, 3G Immo Consultant...). Depuis 2004 et la découverte de ce métier, j'ai progressivement évolué du statut de Négociateur Débutant à celui de Team Manager, puis j'ai occupé les fonctions de Directeur d'Agence au sein du Groupe CTI, Directeur d'Agence Stéphane Plaza Immobilier et Directeur du Recrutement chez Sextant France.



Mes compétences :

Créatif

Autonomie et sens de l'adaptation

Relationnel aisé