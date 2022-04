Marc GABORIAUX

C'est en pur autodidacte que j'ai abordé la photo argentique et maintenant numérique. J'ai commencé à l'age de 12 ans en faisant du noir et blanc avec un vieux appareil Kodak à soufflet de l'époque « piqué » à mes parents.Je photographiais des gens , des paysages, des animaux. Ensuite, j'ai longtemps possédé un Canon AE1 avec lequel j'ai beaucoup travaillé en Diapo.Le numérique est arrivé,il m'a donné des ailes en me libérant de la fatale butée des 36 vues qui m'a fait rater tant de photos.Maintenant,je ne me lasse plus d'apprécier et de poser un regard neuf sur notre environnement qu'il s'agisse d'urbanisme, de sports, de paysages et de nature.

Cette passion je la vis au travers de mes clichés en toute simplicité. L'intérêt est de toucher la sensibilité du public, de le faire avec authenticité et un maximum de conviction.

En ce qui concerne mes références , j'ai exposé mon travail à 2 reprises.Je possède une accréditation de la ligue de voile de Haute Normandie pour assurer des reportages d'événements sportifs...

Je porte également des projets : Édition d'un livre sur le nautisme et la création d'un collectif de photographes.

Les propositions de tout éditeurs sont les biens venues !

Les photos valent mieux que les mots, je vous convie à découvrir mon monde juste pour le plaisir des yeux...

http://www.marcgaboriaux.fr/

http://marcopolo76.free.fr/web_acappella/



