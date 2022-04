Marc GAILLET

COMPETENCES

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et d’architecture électronique

- Rédaction de plans de validation,

- Architecture réseaux, protocole (CAN, RS422, RS485, RS232), règles d’adressage, messagerie, …

- Validation / Qualification de calculateurs embarqués

- Connaissance des normes de qualification environnementale (CEM/vibration/climatique (gamme EG13, STD-1000, DO160)



CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Languages : C, C++, GRAFCET, Visual Basic, Assembleur,

Outils de mesure/ analyse : Oscilloscopes numériques, analyseurs CAN, analyseurs de spectre

Environnements : Dos, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 7

Base de données : Microsoft Access

Réseaux : CAN HS et CAN LS, ETHERNET, USB, I2S, SPI, I2C

Micro contrôleur : ST10, PIC (12, 16, 18 et DSPIC), MOTOROLA (8 et 16 bits), INTEL (80C51),



Mes compétences :

Aéronautique

Electronique

Mécanique