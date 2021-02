Marc GANJOUEFF

Pendant près de 18 ans, j'ai, en tant que chef de projet, pensé, proposé, monté des projets industriels et encadré des équipes pluridisciplinaires pour mettre en place des chaines de fabrication dans la plupart des grandes entreprises françaises mais aussi quelques unes à l'étranger.

Aujourd'hui, Formateur Conseil depuis plus de 10 ans à l'Afpa, cela fait 9 ans que je forme des Techniciens Supérieurs en Automatique et Informatique Industrielle pendant 11 mois. Après 10 promotions qui sont sortis, je suis fier d'avoir plus de 90 % de réussite au titre et un retour très positif des entreprises qui recrutent les stagiaires que j'ai formé.

Toujours prêt à apprendre, comprendre et ensuite enseigner de nouvelles technologies, je suis toujours motivé pour adapter et rendre compatibles toute formation que je dispense avec les attentes de l'entreprise.



Mes compétences :

Automatique

Informatique