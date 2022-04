Marc Gaultier a 12 ans d’expérience en conduite de projets/programmes d’ingénierie et d’intégration de solutions globales d’entreprises, dont 4 ans chez Connex au Royaume Uni comme Chef de Projet, 3 ans chez IBM BCS France comme Chef de Projet, puis Directeur de Projet. Il intervient sur un large éventail de technologies et de secteurs qui lui confère la polyvalence requise pour prendre en charge des programmes complexes d’intégration. Au sein de CSC depuis septembre 2004, il a été responsable de la « practice » spécialisée dans l’intégration de projets d’assurance « Business Solutions Assurance » et intervient aujourd’hui en tant que directeur associé, responsable du projet de refontes Automates d'une grande banque française.



