Marc GAUTHERON

15 ans d'expérience dans les biens de consommation dans les domaines du sport, de la santé, beauté, et du bien-être.



Je suis en charge du développement des ventes de BEURER en France auprès des différents canaux de distribution:

- Pharmacies et matériel médical

- Grandes surfaces: Hypermarchés, Electroménager, Grands magasins, Sport

- VPC, Internet,TV



Depuis 90 ans, l'entreprise Beurer GmbH (société allemande employant 400 collaborateurs) est le leader du marché dans le secteur de la santé et du bien-être.



Mes compétences :

Achat

Achats

Beauté

Direction des Achats

électroménager

Grande Consommation

Management

Massage

Matériel médical

Médical

Pharmacie

Produits de grande consommation

Santé

Sport

Sport santé