Marc GENTILHOMME

Avec des fonctions opérationnelles de cadre du secteur public, j’ai piloté des équipes et des projets avec des grands partenaires économiques notamment dans le contexte international du développement aéroportuaire.



J’ai aussi passé 20 ans comme consultant et formateur principalement pour des entreprises de services et des collectivités.



Je souhaite poursuivre cette expérience en conseil avec la pratique de ces différents univers en apportant mon expérience, ma mobilité et mes qualités de contact au service d’une équipe innovante, à taille humaine, engagée auprès de ses clients.



Je propose mes compétences:



-Relations institutionnelles et pilotage de projets territoriaux: en économie, aménagement ou infrastructures

-Assistance et conseil d’élus, d’opérateurs et d’investisseurs fondée sur la pratique public / privé

-Capacités de mobilisation collective et de médiation







Mes compétences :

Management de projets, pilotage d'activités et con

Compétences et expérience en encadrement, formatio

Ressources humaines

Animation d'équipe

Contrôle de gestion

Animation de formations

Marchés financiers

Ingénierie de formation

Gestion de patrimoine

Communication

Développement durable

Gestion de projet

Management

Collectivités Territoriales