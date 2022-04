Marc GOETT

Depuis 2004 je suis chargé de développer la communication digitale au sein de Wurth France.

La définition des besoins, la rédaction de cahiers des charges, le suivi des développements et l'animation des applications en coordination avec le maketing, font partie de mes missions.



Débutant mon parcours professionnel en occupant différents postes dans la PAO (monteur incorporateur, opérateur scanner, graphiste), j'ai fait le lien avec le web en mettant en place un projet cross média.



Aujourd'hui, avec le développement du web et les téléphones mobiles, mon objectif est de participer à la mise en oeuvre d'une stratégie multicanal permettant d'exploiter l’ensemble des interactions possibles entre un individu et une marque afin de développer le business.



Mes compétences :

Communication online

Webmarketing

Web 2.0