Marc GOETTMANN

Titulaire d'un BTS assurance, j'ai pu mettre mes connaissances en œuvre et les enrichir au travers les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir.



Concentré dans mon travail, organisé et rigoureux, je sais me rendre disponible et indispensable pour apporter mon aide. Toujours enclin à faire évoluer les choses et me remettant perpétuellement en question pour une amélioration continue.







Mes compétences :

Informatique

Création de site internet

Formateur

Référent MAIF

Télé-Expert IARD

Agent de Maîtrise

Relation client

Gestion des réclamations client

Conception Intranet Html, Java