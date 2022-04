Marc GOUGE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET CSI2L À TOULOUSE

1.1. Le projet dans ses grandes lignes (Nature du projet, produits et / ou

services proposés, types de clientèle, localisation ...) :



Mon projet de création d’entreprise relève du domaine de l’informatique. Le nom de la société est CSI2L, Conseil, Services Informatiques et Logiciels Libres. Elle sera immatriculée à la Chambre de Commerce et d’Industrie sous forme de SARL.

CSI2L aura comme vocation d’offrir du conseil et des services informatiques axés sur la sécurité des réseaux. Ces services seront proposés avec un maximum de logiciels libres et ce pour plusieurs raisons. La plus évidente est le coût, car celui-ci étant nul, la part de budget de l’entreprise cliente dédiée aux services sera d’autant plus grande. La seconde raison est la sécurité offerte grâce à ces logiciels, bien plus importante que celle proposée par un environnement propriétaire. Je présenterai un peu plus loin une solution comparative entre le service de base que CSI2L proposera et la même chose présentée avec une base Microsoft. Rien qu’à ce niveau, une différence plus de 35% pourra être constatée, juste en terme de solution de base, hors services et avec une sécurité pourtant nettement supérieure.

Le marché cible de CSI2L concernera les TPE et les PME (effectif jusqu’à 50 salariés dans un premier temps).

Pour les TPE :

L’objectif est de leur vendre une infrastructure réseau sécurisée associée à une gestion de parc informatique.

Pour les PME :

Ce type d’organisation n’a pas souvent les ressources nécessaires pour

pouvoir répondre à leurs besoins de maintenance et de développement informatique. L’objectif est de leur vendre, outre ce qui est vendu aux TPE, « un informaticien à temps partiel », en d’autres termes une solution

d’externalisation.Par ailleurs, CSI2Lproposera un accompagnement spécifique pour les TPE en voie de création. Dans un premier temps, des conseils faciliteront le démarrage de l’activité. Dans un second temps, des services dédiés en en termes d’infrastructure et de sécurité des réseaux seront vendus.

La différenciation par rapport aux concurrents potentiels réside principalement sur le plan financier. En effet, le monde du logiciel libre permet d’accéder à une très vaste bibliothèque de logiciels de qualité, suivie par une communauté mondiale, permettant une veille sécuritaire qu’aucune société commerciale ne peut offrir. En résumé, les clients de CSI2L bénéficieront d’un niveau de sécurité très élevé pour la gestion de leurs données, et ce à un moindre coût.

1.2. Le créateur (Le créateur principal, les associés : parcours professionnel en quelques lignes, compétences et expériences en rapport avec le projet...) :

L’initiateur du projet CSI2L, Marc GOUGE, s’entourera de deux associés, son frère, Thierry GOUGE, ainsi qu’un commercial non encore recruté mais pour lequel plusieurs pistes sont déjà à l’étude.

L’initiateur, Marc GOUGE a une expérience de plus de 25 années à divers postes informatiques. Il est autodidacte et est passé d’un poste de simple formateur bureautique en 1985 à un poste de responsable informatique d’une PME de 40 personnes (Airelle) en 2000.

Il a su acquérir des compétences en gestion et développement de projets (écritures de logiciels et de sites internet), en gestion de parcs informatiques hétérogènes (installation et maintenance d’ordinateurs aussi bien en environnement Windows qu’en environnement Apple) et en gestion complète de réseaux informatiques sécurisés en environnement Unix - Linux.

C'est donc de toute l'Expérience professionnelle de l'initiateur du projet dont bénéficiera CSI2L.



SYSTEMES Linux, Windows.

METHODE UML 2.

LANGAGES PHP, HTML, XHTML, Javascript, CSS, Ajax, Visual Basic, SQL, C.

SGBD MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Access.

OUTILS Serveurs Apache, Php, MySQl, ProFtp, Bind, Postfix, NFS, Samba, OpenSSH,

OpenLDAP, CMS Drupal...



Mes compétences :

Logiciel libre

GNU/Linux