DRH en retraite active depuis septembre 2013, je vous propose mon expertise dans le domaine social, le droit du travail et la gestion des ressources humaines.

Je suis à votre disposition pour vous apporter mon assistance sur les sujets suivants:

- le recrutement et la gestion des carrières des cadres;

- le conseil en management d'équipe;

- l'accompagnement social des restructurations: processus sociaux et PSE;

- le conseil en droit du travail.

Je suis disponible pour intervenir dans le cadre de missions spécifiques en tant que consultant, (statut de travailleur indépendant) ou sur un poste exclusivement en CDD, en intérim ou manager de transition.

Contact: marc.gougeon@wanadoo.fr



Mes compétences :

Conseil en management

Direction des ressources humaines

Recrutement

Expatriation

Management de transition

Restructuration d'entreprise

Gestion des compétences

Système de rémunération