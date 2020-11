= > Fondatrice et gérante de REAL CONSEIL PATRIMONIAL, cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale;



= > Membre du groupe THESAURUS, réseau indépendant fondé en 1996;



= > 20 ans d'expérience dans la gestion financière et de patrimoine;



= > Double diplômée en Master 2 - Conseil en Gestion de patrimoine, et en Economie et Gestion d'Entreprise.



En tant que Consultante en Gestion Privée, affiliée au groupe THESAURUS, j'accompagne particuliers et professionnels dans l'organisation, le développement et l'optimisation de leur patrimoine en leur garantissant l'impartialité et la confidentialité.



Par conséquence, je suis responsable de la santé financière et de l'accomplissement des projets patrimoniaux des familles que j'accompagne;

ces missions m’engagent à la fois dans la durée et en termes de déontologie.



Avec l'aide des spécialistes du groupe THESAURUS, acteur parmi les plus anciens de la Gestion Privée en France (4 000 familles conseillées), je vous ferai bénéficier d'une expertise approfondie dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : le financier, l'immobilier et le juridique.



N'hésitez pas à me contacter pour un premier rendez-vous de découverte, offert et sans engagement, durant lequel je pourrai vous apporter les premières réponses vous permettant atteindre vos objectifs.



Radmila

06 77 57 07 58

radmila.klaklova@thesaurus.fr



Mes compétences :

CONSEIL FISCAL

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

OPTIMISATION PATRIMONIALE