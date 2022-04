Marc GOURAUD

Après un cursus technique, j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde passionant de la Qualité et de pouvoir m'y investir.

Titulaire d'un diplôme de Chef de Projet qui m'a permis de valider mon expérince "terrain", ma double compétence est aujour'hui un véritable atout pour mettre en oeuvre des projets.

Mon passé technique me permet également d'avoir le recul nécessaire pour ne pas tomber dans la Qualité "inutile".



Je suis aujourd'hui retourné vers mes "premières amours" puisque je suis Chef de Projet Déploiement Retail au sein de la société Contactis.

Mes compétences :

Audits

Certification

CMMI

Infogérance

ITIL

ITIL Certification

Qualité

Retail

TPV