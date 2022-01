Marc GOURDOL

Fort de 22 années d'expérience dans laéronautique militaire, je me suis épanoui tout d'abord comme Equipier vecteur, puis comme Chef d'équipe et enfin comme Chef de piste avec la fonction de bureau technique. J'ai ainsi acquis de multiples compétences dans les domaines du technique, du contrôle et du maintien de la navigabilité.



Egalement, lors de fréquentes missions à l'étranger et comme seul responsable technique, j'ai pu y développer les capacités d'adaptations, de synthèses et de décisions ainsi qu'une aisance relationnelle utiles au management des équipes.



Disponible dès le mois d'octobre 2022, je souhaite mettre à profit toute mon expérience pour m'investir pleinement dans une nouvelle carrière aéronautique ou dans d'autres domaines.



Mes compétences :

Maitrise de Word, Excel et logiciel Amasis

Conformité technique et documentaire

Maintien de la Navigabilité

Travail en équipe

Gestion de la sécurité au travail

Contrôle qualité

Anglais technique