Marc GRENIER

Issue d'un Bac +3 je dispose d'un profil aux multiples compétences.



Aussi à l'aise sur le terrain comme au bureau, je dispose de connaissances approfondies en Cartographie et gestion forestière.



Au travers de ma licence je dispose de solide connaissance sur une grande quantité de logiciels cartographiques tel que ARCgis, Mapinfo, Erdas, Post gre, Post Gis, une connaissance approfondie en gestion de base de données SGBDR tel que access ainsi qu'en programmation basic.



Grâce à ma formation en gestion forestière, j'ai également acquis de bonnes connaissances en pédologie, dendrometrie, gestion sylvicole et botanique.



Mes 12 années d'expériences m'ont permis d’acquérir la rigueur, et le savoir faire pour devenir cadre expert au sein du service cartographique de la société Tomtom et ainsi participer à des projets Français, européens et Mondiaux en apportant mon savoir faire. Aujourd'hui je suis Ingénieur Cartographe Senior(cadre) et supporte l'ensemble de la production cartographique en France en déployant de nouveaux outils.



Mes compétences :

Expert

Géomatique

Cartographie

Aménagement du Territoire

Management

Microsoft Excel

ArcGIS

SQL

Microsoft Access

FME