Fabienne LESNE

Riche d'une experience diverse et variée, je travaille actuellement pour le compte d'un des principaux leader en cartographie numérique sur le marché aujourd'hui. Ma position actuelle me permet de travailler sur la plupart des pays du monde, avec des équipes distribuées aux 4 coins de la planète. Passionnée et investie, mon but est, à plus ou moins court terme, de mettre ces compétences de gestion de project à l'échelle mondiale au service de nouvelles thématiques ou d'anciens amours tels que:

- l'environnement

- l'aménagement des territoires et la gestion des ressources naturelles impliquant la notion de developpement durable

- le monde de l'humanitaire et de l'économie solidaire

et ceci, utilisant des technologies de pointe.

Mon experience actuelle me guarantit une forte et rapide capacité d'adaptation.

Je parle anglais couramment.

Je suis actuellement salariée mais reste ouverte à tous nouveaux challenges.



Mes compétences :

Humanitaire

Gestion d'équipes

Gestion de projets

Management

Gestion de budgets

Système d'Information

Environnement