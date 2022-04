Marc Grunnagel est un Manager International Senior en Marketing - Ventes, bilingue, avec 15 ans d’expérience en Business Development, en management de produits et de projets complexes ainsi qu’en protection de marque. Fort de qualités éprouvées en terme d’analyse et de management agile, il a occupé différents postes au sein de Xerox Corp (Fortune top 200) parmi lesquels la gestion d’équipes cross-culturelles et cross-fonctionnelles dans 5 pays européens et la gestion de clients à dimension mondiale tels que BNP-Paribas, Total, Sanofi, EADS… Il été récompensé à différentes reprises pour ses performances et pour son excellence opérationnelle. Enfin, il a fait parti du programme High Potential de Xerox.



Marc est actuellement en transition et oeuvre en tant que conseiller stratégique pour le lancement d'une startup en sécurité informatique. Double diplômé (ESC Reims et Executive MBA à HEC Paris) avec un focus sur l’Entreprenariat et l’Innovation. Cela répond à son désir d’apprendre et à sa volonté de renforcer ses compétences transverses en terme de création de valeur durable, de croissance et de compétitivité pour son prochain challenge professionnel. Il parle couramment français et anglais et pourra rapidement améliorer son espagnol.



Les compétences de leadership et d’esprit d’équipe de Marc sont nées sur les terrains de sport. Passionné de sports américains, il a fait partie de l’équipe de France de Baseball et a été sportif de haut niveau. Cela lui a inculqué des valeurs d’humilité, d'excellence, de cohésion de groupe, de rigueur, de résilience.



Marc envisage sa future carrière avec un cadre étendu et international (avec un oeil vers les Etats Unis, la Suisse et le Canada), tirant parti de ses compétences de leadership et sa sagacité pour les affaires. Il est désireux d’apprendre, de relever de nouveaux challenges et croit fermement au bénéfice d’un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.



Contact

email: grunnagel.marc@gmail.com

Tel: 0033 662 904 316



Mes compétences :

Négociation

Service client

Business development

Business planning

Analyse de marché

Stratégie d'entreprise

P&L

Gestion des ressources

Gestion de la performance

Gestion d'équipe

Leadership