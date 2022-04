Marc GUÉDON

Pragmatique et focalisé sur la création de valeur dans la production des flux comptables et financiers, j’accompagne depuis plusieurs années, de façon concrète et dimensionnée, des entreprises de secteurs d’activités variés.

Orienté sur l’amélioration du BFR, j’interviens aussi dans la rédaction de procédures de contrôle interne, dans l'optimisation de votre logiciel comptable.

J’interviens en temps partagé, pour accompagner en CDD vos besoins temporaires et projets ou en CDI, sous forme de capital temps en jours avec un volume négocié à l’avance.



Mes compétences :

Bureau d'études béton

Responsable

Gestion

Comptable

Pragmatique

Manager

Droit

Finance