Marc GUÉRET

J'ai dirigé de nombreux services techniques et opérationnels dont deux sur des sites regroupant plus de 2000 personnes au cours des six dernières années. J'ai eu des responsabilités importantes en matière de gestion des RH, finances et risques professionnels (maintenance, logistique, transport, infrastructure, informatique).

Mon expérience en management des organisations et en conduite du changement est de nature à soutenir toutes les démarches visant à structurer un projet et à l’accompagner.



Mes compétences :

Management

Coaching d'équipe

Audit organisationnel

Certification