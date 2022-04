Marc GUERINON

Mon expérience de plus de 35 ans, dans le secteur du Bâtiment m'a permis de prendre la direction du bureau d'études LGX, après différentes expériences faites au sein de BET de différentes tailles.



Mon rôle consiste à manager l'exploitation et l'organisation du bureau d'études, avec également une grande part de développement et de prospection commerciale.



Homme de terrain, je sais définir les actions à mener en priorité, de façon à répondre aux exigences de nos clients, en matière de qualité des dossiers et de respect des délais fixés.



Les relations humaines sont essentielles au bon fonctionnement et pour se faire un encadrement très proche des collaborateurs a été mis en place.



Tenace, j'aime mener à terme, les objectifs que je me suis fixé.