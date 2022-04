Marc GUILLEMOT

Je dirige une entreprise du secteur socio culturel, mes fonctions sont la coordination des délégations implantées sur le territoire national (23 ) le contact et la promotion auprés ds partenaires institutionnels (communes, départements régions et les différents ministères concernés : Jeunesse et sports, education nationale, solidarité)

Nous avons environs 4000 personnes salariées dans une année, notre CA est de 40 Millions d'€ sur l'ensemble du groupe.

Mes compétences :



Management, conseil en politique sociale, ingienérie de formation



Animation

Conseil

Formation

Insertion sociale

Prévention

Sécurité