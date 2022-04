Marc Guillot

6 Ter rue de la Sainte Chapelle

42100 Saint Etienne

Tél : 06 77 73 95 11 Email : marc.guillot.eurl@orange.fr



J'ai une compétence commerciale solide,issue d'expériences probantes dans le secteur de la vente de matériel de sport.

J'ai une activité d'agent commercial depuis 2 ans dans la distribution de vins et champagnes au près des particuliers et professionnels.

Ma carte principale est la maison GOSSET , champagne de grande qualité que je représente sur les départements de la Loire et de la Haute Loire.



Mes compétences :

Prospection et ciblage en fonction du potentiel des revendeurs

Développement et argumentaire pour convaincre les futurs clients.

Négociation,suivi et fidélisation des clients.

Organisation des tournées en fonction des rendez vous.

Mise en place et organisation de réunions produits pour les revendeurs.

Encadrement et formation de stagiaires.



Mes références :



4ans chez ARENA (commercial vente de maillots de bain)

6 ans chez COSMIC (commercial en vêtements de sport d'hiver)

20 ans chez AMER SPORT (commercial pour les produits WILSON ,SUUNTO , ATOMIC , DYNAMIC ) et représentant France pour la distribution des Skis VOLANT (marque de ski du groupe ,produits haut de gamme)



Mes compétences :

Encadrement

Fidélisation

Organisation

Prospection

Vin