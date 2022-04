Marc GUILLOUET

Manager dans les domaines des services aux entreprises.



Dans des secteurs d’activités, tels que la chimie, la pharmaceutique, la micro-électronique, l’agroalimentaire, l’industrie et le tertiaire.



Mes compétences liées aux différentes expériences professionnelles sont, la gestion d'agence, le développement commercial, la gestion de chantier, le management d'équipes fonctionnelles et opérationnelles d’un effectif de plus d'une centaine de personnes, les relations avec les institutions représentatives du personnel.



Mes objectifs, satisfaire la clientèle afin de favoriser les développements de l'entreprise et pérenniser le portefeuille.



Valoriser mes équipes,par la reconnaissance de nos clients, tout en assurant leurs montées en compétences.



N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Management

développement commercial

gestion des budgets