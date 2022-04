Présentation de Marc Gyselinx: Psychothérapeute: Thérapies Analytiques et EMDR :

Présentation du cabinet psychologue :



Difficultés -personnelles -de couple -professionnelles, burn out, dépressions, angoisses, phobies, deuils, troubles alimentaires, maltraitances physiques et morales, symptômes psychosomatiques et douleurs chroniques,...



Le but du travail en psychothérapie est d'aider les patients à comprendre pourquoi ils souffrent, pourquoi ils retombent parfois dans les mêmes ornières et de les accompagner dans ce chemin pour ensuite tenter de construire avec eux des pistes pour en sortir.



Diplômé en Sophia-Analyse en 1992, formé depuis en EMDR et Psychologie des Actes, je consulte en Thérapie individuelle pour des adolescents et adultes, ainsi qu'en thérapie de couple.

L'une ou l'autre de ces approches permettent aux patients de réaliser un réel travail sur eux-même de manière efficace et durable.



Les séances d'une heure, hebdomadaire au début, trouvent par la suite un rythme qui se définit de commun accord.







Horaires : Du lundi au vendredi, en journée et début de soirée, uniquement sur rendez-vous.