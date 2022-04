Marc HADDAD

Homme de terrain et de contact, stratège et décisionnaire,je sais mobiliser et faire émerger les ressources de chacun.

Je suis reconnu pour mon leadership et mon autorité bienveillante.

Mon expérience dans le domaine très concurrentiel de la vente en B2B de produits et de services m'a permis d'acquérir une solide expertise managériale.

J'aime communiquer,argumenter,promouvoir et négocier.

Je recherche le challenge intellectuel et le développement stratégique correspondant a mon profil CHASSEUR/DEVELOPPEUR dans un environnement dynamique valorisant l'initiative et l'innovation.



Mes compétences :

Animation

Animation équipe

Gestion Ressources Humaines

Manager

Respect des engagements

Ressources humaines