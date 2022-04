Blanchard MONGOMBE

Actuellement Gérant-Associé de la SARL BM Conseil, qui se concentre sur le conseil des TPE et PMI en matière de gestion, de marketing et le management. Parallèlement Depuis 2012 CONSULTANT-CONSEIL freelance du GERSON LEHRMAN GROUP (GLG) Groupe Américain spécialisé dans le conseil international pour les plus grandes sociétés mondiales de services financiers, les cabinets de conseil, les entreprises et les organismes à but non lucratif, afin d'aider les clients à mieux comprendre certaines problématiques economiques, environmental industrielles importantes. De 2005 à 2008, Directeur de centre chez Feu Vert, une chaîne de pièces détachées pour l'automobile et des ateliers de réparations. Dans ce rôle, j’avais la responsabilité de gestion des équipes et du compte d’exploitation le service client, le développement commercial, budgétisant et prédisant, planifiant, la stratégie, des ventes et marketing. Avant ceci, de 2002 à 2005, Directeur de Magasin au Bureau Vallée, spécialisé dans des équipements et fournitures de bureau. Je gérais les opérations du magasin, commerciale et la distribution. Mon expérience inclus aussi des postes de Directeur de Magasin chez GIFI S.A, de Directeur de magasin à LIDL et de Directeur à ED.



bm.conseil@free.fr

Tel : +33 (0) 9 53 86 57 25 / +33 (0) 6 51 38 11 29



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Vente

Conseil

Marketing

Communication

Service

Audit

Recrutement

Gestion de projet

Management

Accompagnement

Formation