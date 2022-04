Marc HAFFNER

Les huit années que j’ai passées en Allemagne m'ont donné l'occasion d'encadrer des équipes de développement sur des projets tant pour le marché intérieur que pour l’exportation. L'intégration du dernier projet sur le site du client a été si satisfaisante pour la maîtrise d'œuvre qu'elle m'a demandé de me mettre à mon compte pour finaliser le projet sur le site en Allemagne de l'Est et réaliser la réception définitive avec le client. La maintenance informatique du site m'avait également été proposée.

De retour en France pour diverses entreprises telles que THALES, le CNES ou S&DE au sein d’EADS j’ai mené à bien des projets informatiques autant dans un environnement national qu’international.

Par la suite le poste de responsable qualité d'une structure de plus de 70 personnes pendant plus d'un an et demi à Cergy Saint-Christophe dans la téléphonie mobile pour SAGEM m'a permis de réaliser qu’accroître la qualité est un vrai défit au sein de l'entreprise.

Puis chez SIEMENS VDO à Toulouse en tant qu’ingénieur qualité logiciel sur plus de 20 projets « Car Body & Châssis » (CBC) pour les véhicules coréens (HYUNDAI et KIA) j’ai terminé ma mission par le transfert des projets vers la Chine à Shanghai.



J’ai souhaité ensuite débuter une mission de deux ans chez Airbus en tant que RSMQL (Responsable Suivi Méthode et Qualité Logiciel) sur le calculateur CMS de l’A400M, une mission qui consiste à assister AIRBUS pour le passage des principales revues de certification du calculateur.

J’ai intégré à présent la société AEROCONSEIL où, pour différents comptes (Bombardier, Thales, Socata, etc.), après évaluation du process de développement logiciel des équipementiers, je réalise le support et l’accompagnement nécessaire à l’obtention de la certification des nouveaux avions (CSeries, GLOBAL Express, TBM, etc)

Je suis à présent Responsable process de développement logiciel pour la certification chez MESSIER-BUGGATI-DOWTY





Mes compétences :

Audit

Automotive

Certification

Certification qualité

Chef de projet

Cms

DO-178B

DO178B

Management

Oracle

Qualité

Siemens

UML